Far west nella Capitale: ucciso a colpi di pistola a Torpignattara, killer in fuga (Di lunedì 13 marzo 2023) ucciso a colpi di arma da fuoco. Sparatoria a Roma, nella periferia di Torpignattara, in via dei Ciceri dove un uomo di 51 anni è stato colpito con tre proiettili al torace mentre era fermo a un benzinaio. La vittima è morta sul colpo mentre gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto la polizia. Si tratta del terzo omicidio nel giro di una settimana nella Capitale: l'8 marzo a Tor Cervara era stato ucciso un trentenne romeno; il 10 marzo invece all'Esquilino era stato ucciso con un colpo alla testa mentre guidava la sua Mercedes davanti al suo locale Emanuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023)di arma da fuoco. Sparatoria a Roma,periferia di, in via dei Ciceri dove un uomo di 51 anni è statoto con tre proiettili al torace mentre era fermo a un benzinaio. La vittima è morta sul colpo mentre gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto la polizia. Si tratta del terzo omicidio nel giro di una settimana: l'8 marzo a Tor Cervara era statoun trentenne romeno; il 10 marzo invece all'Esquilino era statocon un colpo alla testa mentre guidava la sua Mercedes davanti al suo locale Emanuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa.

