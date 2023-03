Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “False liti per coprire ciò che sei”, ex Vippona contro Daniele dopo l’ennesima discussione con Oriana #gfvip… - Helisa_9 : @BimbodiAttilio Tavassi le ha fatto il ricatto morale che con le liti Lui sta male ,che le clip le fanno le person… - sibiad : @commentacose hanno sicuramente giocato sporco, i riportini tendenziosi, le false accuse, e i giudizi orribili non… - SVNLEWILL : se voi false che volevate le liti durante quei 10 giorni di pace io vi ricordo tutte e vi odio -

... la Ferruzzi ha commentato: Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, i tuoi falsi litigi e le tuediscussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All'interno di quella ......una comunicazione che annuncia di "sottoporre all'Avvocatura dello Stato le gravissime... Si tratta di uno strumento utilizzato in ambiti diversi: dallecondominiali passando per le ......permette di salvaguardare la reputazione degli individui dadichiarazioni, è necessario che questa garanzia sia bilanciata da misure che garantiscano la libertà d'espressione in caso di...

"False liti per coprire ciò che sei", ex Vippona ancora contro Daniele Blog Tivvù

Dopo lo scontro tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi nella casa del GF Vip, Guendalina Tavassi è intervenuta per dire la sua.