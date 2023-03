Fallimento Svb: borse e mercati europei in rosso, rischio recessione (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Cresce il timore per la situazione bancaria Usa e un possibile contagio finanziario in tutto il paese dopo il Fallimento della Silicon Valley Bank (Svb), nei giorni successivi era stata Signature Bank a New York a finire in mano delle authority in seguito al crack subito per delle scommesse sulle criptovalute. I mercati azionari europei sono in profondo rosso e stanno vivendo la loro peggiore seduta dell’anno, i margini di guadagno delle banche del vecchio continente subiranno un calo non indifferente, la Banca centrale europea sarà probabilmente costretta a diradare il ritmo delle sue strette monetarie. Il Fallimento di Svb Durante la pandemia le banche regionali Usa hanno fortemente incrementato i loro depositi, in particolare Svb, che dal 2019 al 2021 li ha triplicati, passando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Cresce il timore per la situazione bancaria Usa e un possibile contagio finanziario in tutto il paese dopo ildella Silicon Valley Bank (Svb), nei giorni successivi era stata Signature Bank a New York a finire in mano delle authority in seguito al crack subito per delle scommesse sulle criptovalute. Iazionarisono in profondoe stanno vivendo la loro peggiore seduta dell’anno, i margini di guadagno delle banche del vecchio continente subiranno un calo non indifferente, la Banca centrale europea sarà probabilmente costretta a diradare il ritmo delle sue strette monetarie. Ildi Svb Durante la pandemia le banche regionali Usa hanno fortemente incrementato i loro depositi, in particolare Svb, che dal 2019 al 2021 li ha triplicati, passando ...

