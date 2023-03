Fallimento Svb, Biden: contribuenti non pagheranno le perdite (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano Joe Biden, intervenendo lunedì mattina sul Fallimento della Silicon Valley Bank (SVB), che ha agitato i mercati nel fine settimana ha dichiarato:"Sto per chiedere al Congresso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano Joe, intervenendo lunedì mattina suldella Silicon Valley Bank (SVB), che ha agitato i mercati nel fine settimana ha dichiarato:"Sto per chiedere al Congresso ...

