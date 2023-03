Fallimento Silicon Valley, la Fed apre un’indagine: il 1 maggio i risultati (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli eventi che circondano la Silicon Valley Bank richiedono un’analisi approfondita, trasparente e tempestiva da parte della Federal Reserve. Sono le parole del presidente del Presidente Jerome Powell attraverso cui la Fed (Federal Reserve System) ha annunciato che avvierà un’indagine interna sulla supervisione della banca californiana Silicon Valley Bank (Svb) il cui Fallimento ha provocato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli eventi che circondano laBank richiedono un’analisi approfondita, trasparente e tempestiva da parte della Federal Reserve. Sono le parole del presidente del Presidente Jerome Powell attraverso cui la Fed (Federal Reserve System) ha annunciato che avvieràinterna sulla supervisione della banca californianaBank (Svb) il cuiha provocato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ho la lievissima sensazione che in USA con il fallimento di Silicon Valley Bank stiano per fare le solite stesse cr… - Agenzia_Ansa : Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema fin… - Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le Borse europee messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di u… - Angelo12795555 : RT @MarceVann: Borse in rosso: dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, la filiale britannica è stata venduta a Hsbc per una sterlina.… - TommyBrain : SILICON VALLEY BANK, STORIA DI UN FALLIMENTO ANNUNCIATO' -