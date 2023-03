Fallimento della Silicon Valley Bank, lunedì nero in Borsa: l’Europa brucia 291 mld (Di lunedì 13 marzo 2023) lunedì nero per le Borse europee messe ko dal Fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di un contagio anche agli istituti del Vecchio Continente, peraltro escluso da più parti, vanno in fumo 291 miliardi di capitalizzazione. Tra i singoli listini Francoforte lascia sul terreno il 3,04% (Dax a 14.959 punti), Parigi il 2,9% (Cac 40 a 7.011 punti), Londra il 2,58% (Ftse 100 7.548 punti), Madrid il 3,55% (Ibex 8.955 punti). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023)per le Borse europee messe ko dalcaliforniana. Con il timore di un contagio anche agli istituti del Vecchio Continente, peraltro escluso da più parti, vanno in fumo 291 miliardi di capitalizzazione. Tra i singoli listini Francoforte lascia sul terreno il 3,04% (Dax a 14.959 punti), Parigi il 2,9% (Cac 40 a 7.011 punti), Londra il 2,58% (Ftse 100 7.548 punti), Madrid il 3,55% (Ibex 8.955 punti). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

