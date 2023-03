"Facciamoli nascere". Pro Vita contro l'aborto eugenetico (Di lunedì 13 marzo 2023) Pro Vita lancia la campagna di affissioni con lo slogan “Facciamoli nascere - #Stopaborto”, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Prolancia la campagna di affissioni con lo slogan “- #Stop”, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down

GabrieleBarra15 : Sindrome Down, al via le nostre affissioni: facciamoli nascere. No a aborto eugenetico - AgenziaOpinione : PRO VITA FAMIGLIA * SINDROME DOWN: RUIU, « FACCIAMOLI NASCERE, LA POLITICA SI IMPEGNI AD OFFRIRE AI GENITORI AIUTI… - marinellafly12 : RT @chicchi57429882: @ProVitaFamiglia Giusto! Facciamoli nascere, così affogano meglio. - chicchi57429882 : @ProVitaFamiglia Giusto! Facciamoli nascere, così affogano meglio. - humilesque : RT @giusy_luordo: Vedete 'sto fascio come definisce gli abitanti di Giappone, Tailandia, Vietnam... un essere che ha avuto solo la grandiss…

Sindrome Down, al via le nostre affissioni: facciamoli nascere. No a aborto eugenetico ...della Giornata Mondiale della Sindrome di Down del prossimo 21 marzo abbiamo lanciato - a Roma e nelle principali città italiane - la nostra campagna di affissioni con lo slogan "Facciamoli nascere - #Stopaborto"