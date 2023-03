Fabrizia Santarelli | intimo nero in pizzo e curve esagerate | ” Essere e apparire”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 marzo 2023)sa sempre come incantare con uninda favola, ma questa volta ha voluto raccontare molto di sé. Tante volte ci piace soffermarci solamente sull’estetica di una ragazza, soprattutto quando si è all’interno del mondo di Instagram. Questo fa sì che molte volte siano le influencer a dover riportare alla realtà molti dei loro follower, proprio come ha saputo faredi recente. InstagramLa giornalista di SportItalia non ha deciso solamente di mettersi in mostra con l’ennesima fotografia geniale e sensazionale, con il fisico che poteva così esibirsi in tutto il proprio splendore. Lei in questo caso era rimasta solamente con uninestremamente risicato e ...