F1 | Frederic Vasseur prosegue sulla sua strada | a rischio anche Laurent Mekies | e non solo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nel dopo-gara di Sakhir le parole di, forse ai più erano passate sottotraccia, ma il team principal della Ferrari aveva candidamente ammesso che: “…ora abbiamo un quadro chiaro della situazione. È stato un GP dall’esito scioccante in negativo perché abbiamo tanti problemi su più fronti, relativamente al degrado delle gomme e appunto all’affidabilità. Dobbiamo compiere degli enormi passi in avanti per sperare di accorciare le distanze da chi ci precede”. Parole che avevano messo bene in chiaro come il Gran Premio del Bahrain assomigliasse molto ad una “Caporetto” per la scuderia del Cavallino Rampante e che il nuovo timoniere avrebbe dovuto condurre il vascello in mezzo ad una tempesta di notevole entità. Si sussurrava che potesse cadere qualche testa all’interno del team tinto di rosso e, a quanto stiamo vedendo, il sospetto è ...