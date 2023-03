F. Romano pubblica: Il Manchester City sta preparando contratti e documenti per il nuovo acquisto di Julián Álvarez… (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Manchester City sta preparando contratti e documenti per il nuovo accordo di Julián Álvarez valido fino a giugno 2028 — è stato completamente concordato la scorsa settimana #MCFC Il suo stipendio sarà migliorato, potrebbe essere firmato e completato dopo la partita dell’RB Lipsia. pic.twitter.com/KcReLnPVf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilstaper ilaccordo diÁlvarez valido fino a giugno 2028 — è stato completamente concordato la scorsa settimana #MCFC Il suo stipendio sarà migliorato, potrebbe essere firmato e completato dopo la partita dell’RB Lipsia. pic.twitter.com/KcReLnPVf6 — Fabrizio(@Fabrizio) 13 marzo 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

