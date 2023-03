Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi diventa papà: l'annuncio commuove i fan (Di lunedì 13 marzo 2023) Un lieto annuncio commuove i fan di Amici di Maria De Filippi: un ex allievo diventa papà! Sono tantissimi i ragazzi che Maria De Filippi ha visto crescere all'interno del suo studio. Potremmo affermare che è la madrina di tantissimi bambini e bambine di coppie nate all'interno dei suoi programmi. Non ci riferiamo solo a Uomini e Donne, ma anche le altre trasmissioni hanno regalato alla conduttrice tantissime gioie. Basti pensare ad esempio a tutte quelle coppie che, dopo aver messo alla prova i propri sentimenti a Temptation Island, sono convolati a nozze e hanno messo al mondo nuove vite proprio grazie al programma di Maria che ha confermato di non essere una semplice coppia legati dalla monotonia. Lo stesso sta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 marzo 2023) Un lietoi fan didiDe: un ex allievo! Sono tantissimi i ragazzi cheDeha visto crescere all'interno del suo studio. Potremmo affermare che è la madrina di tantissimi bambini e bambine di coppie nate all'interno dei suoi programmi. Non ci riferiamo solo a Uomini e Donne, ma anche le altre trasmissioni hanno regalato alla conduttrice tantissime gioie. Basti pensare ad esempio a tutte quelle coppie che, dopo aver messo alla prova i propri sentimenti a Temptation Island, sono convolati a nozze e hanno messo al mondo nuove vite proprio grazie al programma diche ha confermato di non essere una semplice coppia legati dalla monotonia. Lo stesso sta ...

