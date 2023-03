"Evitare gli sprechi d'acqua, non è una risorsa infinita" (Di lunedì 13 marzo 2023) La dichiarazione del Presidente del Veneto Luca Zaia, “Sono mesi che non vediamo una vera precipitazione, appello a non sprecare l'acqua, non è una risorsa infinita”.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La dichiarazione del Presidente del Veneto Luca Zaia, “Sono mesi che non vediamo una vera precipitazione, appello a non sprecare l', non è una”.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - LaVeritaWeb : Il piano pandemico, che in Ue è vincolante, prevedeva la mobilitazione dei medici di base per evitare di intasare g… - LaVeritaWeb : Gli efuel, sui quali puntano Italia e Germania per evitare il passaggio integrale all’elettrico, sono quasi a emiss… - mizioprofeta : RT @mizioprofeta: Abbiamo scoperto che l'acqua scompare in un buco nero....Luca Zaia: 'Evitare gli sprechi d'acqua, non è una risorsa infin… - Myrdrwin : @Leonard88533173 @Cla___________ @IlSanta64 Serve ad evitare gli sputacchi nelle ferite aperte, non ha mai protetto… -