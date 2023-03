“Everywhere Everything all at once” domina gli Oscar

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il filmtore degli2023 èall atdei Daniels, con 7 statuette tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Era il giovanissimo Shorty nel capitolo di Indiana Jones e il tempio maledetto. Domenica notte #KeHuyQuan ha vinto… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Jamie Lee Curtis si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice non protagonista per Everything E… - fanpage : #Oscars95 La notte degli #Oscar2023 consegna alla storia il nome di Ke Huy Quan. L'attore vietnamita ha vinto la… - ilmanifesto : #Oscars2023 Il film dei Daniels si aggiudica 7 statuette, tra cui miglior film. Niente di nuovo sul fronte occident… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: 'Everything everywhere all at once' trionfa agli #Oscar2023 conquistando 7 premi, compresa la statu… -

Nella lista dei vincitori, il filmAll at Once è quello che ha ottenuto le maggiori candidature e che ha vinto più premi. Oscar 2023: tutti i vincitori In tutto si è ...... così 'Il Foglio' adotta la soluzione di un pezzo con un po' di numeri, mettendo saggiamente in vista le 11 nomination diall at Once che ha poi effettivamente stravinto ...Abbraccio fuori programma sul palco degli Oscar tra Ke Huy Quan, neo - premio Oscar perAll at Once, e Harrison Ford che ha presentato il premio per il miglior film, la statuetta più ambita. Ke aveva recitato da bambino con Harrison in "Indiana Jones e Il Tempio ...

Halle Berry ha preso il posto di Will Smith agli Oscar 2023 in qualità di presentatrice, ma perché l'attore avrebbe preso parte alla cerimonia dopo quanto accaduto nel 2022Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a conquistare la statuetta come migliore attrice. Il premio Oscar 2023 come migliore attrice protagonista le è stato assegnato per ...