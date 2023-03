Everything Everywhere All At Once si prende tutto agli Oscar | i premi del 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Doveva essere l'anno di ‘All At', il viaggio psichedelico strambo e delirante dei Daniels, ovvero i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, arrivato alla notte degliforte di 11 candidature e infiniti consensi evinti. E così è stato, forse anche oltre le aspettative. Il film sul multiverso ottiene un risultato clamoroso conquistando sette statuette, di cui cinque pesantissime: miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Nella 95esima edizione svoltasi stavolta senza incidenti nella storica sede del Dolby Theatre di Los Angeles condotta da Jimmy Kimmel non sono mancate le sorprese. ...

