Evade tre volte dai domiciliari e finisce in carcere

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – I carabinieri della stazione Bologna Navile hanno arrestato un 34enne originario di Napoli, già con vari precedenti, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in. A emettere il provvedimento è stata la Corte d’Appello di Bologna, a fronte della condotta ‘poco esemplare’ dell’uomo e della sua pericolosità sociale. Il giudice ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per alcuni episodi di furto e rapina commessi a Bologna lo scorso anno, con quella della custodia in. In precedenza il 34enne, sottoposto alla misura degli arrestiin un appartamento in via del Lavoro nell’ambito di un altro procedimento penale, era stato sorpreso per ben trefuori dall’abitazione senza autorizzazione. L'articolo ...