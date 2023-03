Eurovision 2023 a Liverpool | Marco Mengoni porta Due Vite | date e paesi in gara

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 marzo 2023) .è pronto per volare ail 9 maggio, dove per la seconda volta proverà ad andare all’assalto dell’Song Contest. Per la manifestazione canora europea, che tra l’altro ha lanciato i Maneskin nell’olimpo del rock,quest’anno dispone di un brano adatto per questa manifestazione: “Due”. L’autore, conscio della musicalità adatta a questo palcoscenico, ha deciso dire il brano anche in Gran Bretagna, cercando di riuscire – almeno questa volta – are l’ambito premio a casa.sceglie “Due” per l’Per i tecnici dell’...