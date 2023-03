Europa in lotta con diesel e benzina? Cosa c'è dietro davvero (Di lunedì 13 marzo 2023) Ridurre l'inquinamento in Europa? Oh, yes! Ridurre e tendere ad eliminare l'inquinamento prodotto dai motori a carburanti fossili? Oh, yes! Ma se si può ottenerlo senza svendere uno dei settori determinanti dell'economia europea, parliamo dell'automotive, è meglio o no? E così questa volta Italia e Germania si sono messe insieme e hanno bloccato una proposta della Commissione europea approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo che indicava nel 2035 l'ultimo anno nel quale si possono produrre in Europa auto a benzina e diesel, e obbligava a produrre solo auto elettriche. È certamente una vittoria dell'Italia che ha convinto la Germania e altri Paesi europei, non solo, ma ha fatto capire all'opinione pubblica che è un'estremizzazione ideologica pensare che la transizione green si fa solo con l'elettrico, ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Ridurre l'inquinamento in? Oh, yes! Ridurre e tendere ad eliminare l'inquinamento prodotto dai motori a carburanti fossili? Oh, yes! Ma se si può ottenerlo senza svendere uno dei settori determinanti dell'economia europea, parliamo dell'automotive, è meglio o no? E così questa volta Italia e Germania si sono messe insieme e hanno bloccato una proposta della Commissione europea approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo che indicava nel 2035 l'ultimo anno nel quale si possono produrre inauto a, e obbligava a produrre solo auto elettriche. È certamente una vittoria dell'Italia che ha convinto la Germania e altri Paesi europei, non solo, ma ha fatto capire all'opinione pubblica che è un'estremizzazione ideologica pensare che la transizione green si fa solo con l'elettrico, ci sono ...

