Europa: cinque grandi temi per un'Unione solidale, sociale e democratica

Quale prospettiva per l'Europa Carmelo Cedrone era, certo, un grande conoscitore della realtà europea ed esperto del suo processo di integrazione, ma anche un grande amico di molti; e così lo hanno ricordato i colleghi durante l'incontro "Riflessioni sulla prospettiva europea", promosso dal Laboratorio Europa dell'Eurispes con la collaborazione del CNEL per la presentazione del Dossier 2017-2022. Un insieme articolato in 10 Documenti, 25 Note tematiche, Schede di presentazione del Laboratorio e del suo metodo di lavoro, Proposte di carattere generale e specifiche di grande attualità per il cammino futuro, elaborate in questi anni da una comunità di esperti che si è riunita volontariamente sotto l'impulso di Carmelo Cedrone ed è stata seguita con particolare attenzione anche dal Presidente Gian Maria Fara e dal Segretario generale Marco Ricceri.

