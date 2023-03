Euro 7 - I Paesi scettici sul 2035 affossano anche il nuovo standard: " irrealistico" (Di lunedì 13 marzo 2023) Il maxi vertice tra i Paesi Europei più scettici nei confronti del bando delle auto endotermiche nel 2035 e delle proposte per la normativa Euro 7 si è concluso con una netta presa di posizione contro i nuovi standard: "Li riteniamo irrealistici e vorremmo poterli modificare nei prossimi mesi", ha spiegato Martin Kupka, ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca e promotore dell'appuntamento organizzato a Strasburgo. "Inoltre, siamo preoccupati del potenziale effetto negativo anche sull'ambiente perché con l'aumento dei costi delle auto non favoriranno l'aggiornamento delle flotte. Meno persone potranno permettersi di cambiare auto. La proposta è controproducente, è necessario modificarla nei prossimi mesi dal momento che richiede azioni non realistiche". I nuovi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 marzo 2023) Il maxi vertice tra ipei piùnei confronti del bando delle auto endotermiche nele delle proposte per la normativa7 si è concluso con una netta presa di posizione contro i nuovi: "Li riteniamo irrealistici e vorremmo poterli modificare nei prossimi mesi", ha spiegato Martin Kupka, ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca e promotore dell'appuntamento organizzato a Strasburgo. "Inoltre, siamo preoccupati del potenziale effetto negativosull'ambiente perché con l'aumento dei costi delle auto non favoriranno l'aggiornamento delle flotte. Meno persone potranno permettersi di cambiare auto. La proposta è controproducente, è necessario modificarla nei prossimi mesi dal momento che richiede azioni non realistiche". I nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ?? #Pakistan Arrestati i membri di un'organizzazione coinvolta nel trapianto illegale di reni. I donatori, che ricev… - marco_disca : RT @EsteriLega: Auto, Salvini al vertice dei Paesi “scettici” «No a Euro 7 e alla transizione imposta» - Alexfacchinetti : @ZanAlessandro @BeppeSala @SimoneAlliva @espressonline Ma perchè non andate a vivere in quei Paesi che tanto amate,… - dott_roberto : @La_Suami Salario minimo a 10 euro l ‘ora ( come in tantissimi paesi europei e non ) e vedrete quanti si faranno avanti ?? - ALBERTOSEVERIN7 : RT @EsteriLega: Auto, Salvini al vertice dei Paesi “scettici” «No a Euro 7 e alla transizione imposta» -

VPN al miglior prezzo: con Surfshark bastano 2,30 euro al mese Con questa VPN è possibile: accedere ad un network di oltre 3 mila server distribuiti in 100 Paesi ...30 euro al mese s cegliendo il piano biennale (per una spesa complessiva di 59 euro, pagabili anche ... Dove la prostituzione è legale Dov'è legale la prostituzione fuori dall'Europa In Africa , nella maggior parte dei Paesi la ... scatta l'illecito di atti osceni in luogo pubblico punito con la sanzione da 5.000 a 10.000 euro la ... Snow Volley: il 18 e 19 marzo il festival di Bardonecchia ...Tronzano (assessore al Bilancio della Regione Piemonte) "La Regione ha investito 60 milioni di euro ... Ho riscontrato grande entusiasmo per questo sport, già praticato in 50 Paesi. È in atto un dialogo ... Con questa VPN è possibile: accedere ad un network di oltre 3 mila server distribuiti in 100...30al mese s cegliendo il piano biennale (per una spesa complessiva di 59, pagabili anche ...Dov'è legale la prostituzione fuori dall'Europa In Africa , nella maggior parte deila ... scatta l'illecito di atti osceni in luogo pubblico punito con la sanzione da 5.000 a 10.000la ......Tronzano (assessore al Bilancio della Regione Piemonte) "La Regione ha investito 60 milioni di... Ho riscontrato grande entusiasmo per questo sport, già praticato in 50. È in atto un dialogo ... Euro 7 - I Paesi scettici sul 2035 affossano anche il nuovo standard ... Quattroruote Auto Euro 7, si sfalda il fronte dei no. Salvini: "Italia contraria" Il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka, ha convocato lunedì a Strasburgo un vertice tra i ministri dei Trasporti di undici Paesi Ue, tra cui l'Italia, contrari… Leggi ... Georgia, anatomia di una protesta È stata una settimana movimentata in Georgia, forti proteste di piazza hanno costretto il governo a fare retromarcia sulla proposta di legge che metteva a rischio il lavoro di media e ong nel paese. N ... Il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka, ha convocato lunedì a Strasburgo un vertice tra i ministri dei Trasporti di undici Paesi Ue, tra cui l'Italia, contrari… Leggi ...È stata una settimana movimentata in Georgia, forti proteste di piazza hanno costretto il governo a fare retromarcia sulla proposta di legge che metteva a rischio il lavoro di media e ong nel paese. N ...