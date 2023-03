Essere o non essere ebrei. Dove Elly (e non solo) si è incartata (Di lunedì 13 marzo 2023) Su Mosaic/Jewish News Syndicate del 6 marzo 2023, Ben Cohen commenta: tecnicamente, senz’altro (Elly Schlein) ha ragione, in termini di Halakhah, la legge religiosa ebraica, non è ebrea. Ma secondo la definizione di ebreo delle infami leggi razziali naziste, lo è, e inoltre avrebbe diritto alla cittadinanza israeliana secondo la Legge del Ritorno; le obiezioni letterali della Schlein suggeriscono che gli epiteti antisemiti non la toccano perché non è ebrea e che è quello a disturbarla. L’implicazione è che ciò sarebbe più comprensibile se fossero diretti a un soggetto con due genitori ebrei. Ma è più sinistro che dica di avere un naso largo, ma che è organicamente italiano. Qui, sempre secondo Cohen, sarebbe implicito che si lamenta di essere associata con gli ebrei. Elly Schlein (se ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Su Mosaic/Jewish News Syndicate del 6 marzo 2023, Ben Cohen commenta: tecnicamente, senz’altro (Schlein) ha ragione, in termini di Halakhah, la legge religiosa ebraica, non è ebrea. Ma secondo la definizione di ebreo delle infami leggi razziali naziste, lo è, e inoltre avrebbe diritto alla cittadinanza israeliana secondo la Legge del Ritorno; le obiezioni letterali della Schlein suggeriscono che gli epiteti antisemiti non la toccano perché non è ebrea e che è quello a disturbarla. L’implicazione è che ciò sarebbe più comprensibile se fossero diretti a un soggetto con due genitori. Ma è più sinistro che dica di avere un naso largo, ma che è organicamente italiano. Qui, sempre secondo Cohen, sarebbe implicito che si lamenta diassociata con gliSchlein (se ...

