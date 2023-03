«Espulso perché sei di Torino e c’è Roma-Juve»: la sentenza sulla squalifica di Mourinho (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico della Roma Josè Mourinho “indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusive sulla presunta parzialità del suddetto ufficiale di gara («mi hai fatto buttare fuori perché sei di Torino e domenica c’è Roma – Juventus»)”. Sono queste le frasi che l’allenatore portoghese ha rivolto al quarto uomo Marco L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico dellaJosè“indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusivepresunta parzialità del suddetto ufficiale di gara («mi hai fatto buttare fuorisei die domenica c’èntus»)”. Sono queste le frasi che l’allenatore portoghese ha rivolto al quarto uomo Marco L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

