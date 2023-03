EspoGame 2023: svelati il programma, gli ospiti e le aziende presenti! (Di lunedì 13 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, gli organizzatori di EspoGame 2023 di Rimini hanno svelato, a pochi giorni dall’inizio dell’evento, il programma completo, gli ospiti e le aziende presenti: noi ci saremo! Ormai siamo agli sgoccioli, poi si aprirà finalmente il sipario su EspoGame, l’attesissimo evento alla Fiera di Rimini in programma il 15 e 16 marzo. Esports, gaming, web3, metaverso, blockchain, NFT: tutto questo e molto altro sarà protagonista della manifestazione, in due giorni interamente votati all’innovazione a 360 gradi. E noi saremo presenti in loco, quindi aspettatevi una copertura… altrettanto a 360 gradi! Decine tra aziende, speaker ed esperti del settore, centinaia di visitatori e appassionati, conferenze, panel e incontri. Con l’edizione ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, gli organizzatori didi Rimini hanno svelato, a pochi giorni dall’inizio dell’evento, ilcompleto, glie lepresenti: noi ci saremo! Ormai siamo agli sgoccioli, poi si aprirà finalmente il sipario su, l’attesissimo evento alla Fiera di Rimini inil 15 e 16 marzo. Esports, gaming, web3, metaverso, blockchain, NFT: tutto questo e molto altro sarà protagonista della manifestazione, in due giorni interamente votati all’innovazione a 360 gradi. E noi saremo presenti in loco, quindi aspettatevi una copertura… altrettanto a 360 gradi! Decine tra, speaker ed esperti del settore, centinaia di visitatori e appassionati, conferenze, panel e incontri. Con l’edizione ...

