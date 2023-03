Ero a Piombino per oppormi al rigassificatore e a tutti i progetti assurdi che avveleneranno l’Italia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sabato 11 marzo ho partecipato anche io alla manifestazione nazionale acontro ilche sta per attraccare a pochi passi dalle abitazioni e dalle scuole. Una nave lunga trecento metri e alta quaranta, con una capacità rigassificatrice di cinque miliardi di mc di gnl e un potenziale inquinante e distruttivo. La manifestazione di sabato però, non era solo contro ildi, ma controgliche stanno piombando addosso ai territori già devastati: “Territori in cammino, liberiamoci dal Fossile” era scritto sullo striscione che apriva la manifestazione. Ed eravamo a migliaia, da ogni parte d’Italia, da tante città già duramente provate da un inquinamento assurdo e infinito. Una manifestazione carica di energia, ...

