Ercolano | venerdì 17 la marcia anticamorra | istituzioni | studenti e cittadini in piazza

(Di lunedì 13 marzo 2023) La città di, in vista della 28 esima Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha organizzato per17 marzo una “della Legalità” che vedrà la partecipazione di alunni, genitori, autorità, associazioni, parrocchie e cittadinanza. “Percorriamo tutti insieme il 17 marzo il Miglio della Legalità. Con questo appuntamento vogliamo, ancora una volta, creare una occasione di confronto e di riflessione sui temi della legalità, della giustizia e dell’ambiente. Sfileremo, con tanti, davanti alle roccaforti, dei tre clan Birra, Papale e Ascione, che insistevano sul territorio die che grazie al coraggio dei, alle forze dell’ordine e alla magistratura sono stati sconfitti e quei beni confiscati oggi ...

La città di, in vista della 28esima Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie , ha organizzato per17 marzo 2023 una 'Marcia della Legalità' che vedrà ...