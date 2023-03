Era nel cast dei Goonies e di Indiana Jones e il tempio maledetto. Arrivato negli Usa da Saigon con la famiglia, passò il primo anno in un campo profughi (Di lunedì 13 marzo 2023) «Dicono che le storie così sono solo storie da film per il cinema. No, sono storie reali. Questo è il vero sogno americano». Ad affermarlo a gran voce è Ke Huy Quan, vincitore dell’Oscar 2023 come migliore attore non protagonista con Everything everywhere all at once, in cui interpreta Waymond Wang. Ad annunciarne la vittoria dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles sono stati Ariana DeBose e Troy Kotsur, entrambi premiati l’anno scorso. Ke Huy Quan: Oscar 2023, “Everything Everywhere”, “I Goonies” guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 marzo 2023) «Dicono che le storie così sono solo storie da film per il cinema. No, sono storie reali. Questo è il vero sogno americano». Ad affermarlo a gran voce è Ke Huy Quan, vincitore dell’Oscar 2023 come migliore attore non protagonista con Everything everywhere all at once, in cui interpreta Waymond Wang. Ad annunciarne la vittoria dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles sono stati Ariana DeBose e Troy Kotsur, entrambi premiati l’scorso. Ke Huy Quan: Oscar 2023, “Everything Everywhere”, “I” guarda le foto Leggi anche ...

