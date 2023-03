Equità di genere e impresa, più donne ma non ai vertici (Di lunedì 13 marzo 2023) Equità di genere, a qualche giorno di distanza dalla giornata internazionale della donna facciamo il punto sulla presenza delle donne nel mondo dell’impresa, attraverso una serie di studi dedicati. Tra i vari momenti di riflessione che riguardano la condizione femminile, la violenza di genere è senz’altro un argomento irrinunciabile e rispetto al quale c’è ancora molto da fare. Ma la parità di genere in ambito lavorativo è uno dei tasselli che permetteranno alle donne di essere sempre più indipendenti e di facilitare l’evoluzione della società verso modelli aperti e di chiaro rifiuto dell’ottica patriarcale. Insomma la presenza delle donne nelle imprese è l’altra faccia di una società meno misogina e più femminista. Equità di ... Leggi su leurispes (Di lunedì 13 marzo 2023)di, a qualche giorno di distanza dalla giornata internazionale della donna facciamo il punto sulla presenza dellenel mondo dell’, attraverso una serie di studi dedicati. Tra i vari momenti di riflessione che riguardano la condizione femminile, la violenza diè senz’altro un argomento irrinunciabile e rispetto al quale c’è ancora molto da fare. Ma la parità diin ambito lavorativo è uno dei tasselli che permetteranno alledi essere sempre più indipendenti e di facilitare l’evoluzione della società verso modelli aperti e di chiaro rifiuto dell’ottica patriarcale. Insomma la presenza dellenelle imprese è l’altra faccia di una società meno misogina e più femminista.di ...

