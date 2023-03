Entra in centro di accoglienza e accoltella un ospite | arrestato 32enne nigeriano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di essersi introdotto nottetempo in und’e di avere aggredito uno degli ospiti ferendolo con un’arma da taglio: gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Carlo di Napoli hannouncon l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Quando i poliziotti hanno cercato si sottoporlo ai controlli, l’extracomunicatario ha dato in escandescenze, ha aggredito gli agenti e ha danneggiato alcune suppellettili. E’ stato bloccato al termine di una colluttazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

