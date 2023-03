Enrico Mentana: “Ecco come ho conosciuto Francesca Fagnani. Il Paradiso? E’ là dove ritroverò i miei cani” (Di lunedì 13 marzo 2023) Enrico Mentana si racconta in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo e, tra aneddoti, ricordi e analisi politiche, il giornalista si è lasciato andare anche ad una parentesi sulla sua vita personale. In particolare, il direttore del Tg La7 ha parlato della sua vita sentimentale, che Cazzullo definisce “da divo di Hollywood”: “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie”, ha spiegato Mentana. E ancora: “Ha lasciato o è stato lasciato?” “Era finita. Ma sono sempre stati amori decennali. Compreso quello in corso”. Ovvero la relazione con Francesca Fagnani, conosciuta quando “venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)si racconta in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo e, tra aneddoti, ricordi e analisi politiche, il giornalista si è lasciato andare anche ad una parentesi sulla sua vita personale. In particolare, il direttore del Tg La7 ha parlato della sua vita sentimentale, che Cazzullo definisce “da divo di Hollywood”: “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie”, ha spiegato. E ancora: “Ha lasciato o è stato lasciato?” “Era finita. Ma sono sempre stati amori decennali. Compreso quello in corso”. Ovvero la relazione con, conosciuta quando “venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TommyBrain : Elezioni 2022 | Enrico Mentana intervista Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare' - IacobellisT : Elezioni 2022 | Enrico Mentana intervista Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare' - rosydelpopolo : I 2 MALEDETTI EBREI GIORNALISTI CHE STANNO CON I TELEFONI IN BASSO PAOLO DEL DEBBIO E ENRICO MENTANA - VOGLIONO C… - LuigiEs57545938 : @imballoionico 'Non ci sono nebri italiani' - Enrico Mentana, forse - reggiani_enrico : @Klevis_Gjoka Mentana non fa testo. Dimentica spesso che il personale al quale si riferisce è stato importato per g… -