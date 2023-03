Endurance | Ambra Peschisolido primeggia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nella giornata di domenica 12 marzo, a Roma, è iniziata la Stagione Agonistica dell’equestre nel Lazio. L’amazzone, in sella a Nikita Lady, con una performance Agonistica degna di nota, ha vinto la categoria più impegnativa, ovvero la CEN B sulla distanza di 81 km. Il dettaglio sportivo – agonistico Il binomio (tutto rosa) ha completato la fatica assegnata in 4h 26m 54s; alla media oraria di 18,209. Nikita Lady in ottime condizioni fisiche (metaboliche ed articolari) Come si evince dal Cartellino Veterinario, l’atleta a quattro zampe Nikita Lady ha superato tutti i controlli della Commissione Veterinaria di Gara nella migliore delle maniere; tanto da aggiudicarsi l’ambito premio della Best Condition. Affermazione netta e rotonda A classifica ufficiale pubblicata, interessante appare il ...