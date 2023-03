Emotività legislativa | dal rave di Modena a Cutro | la politica insegue l’attualità per decreto – Il videocommento

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cos’hanno in comune il cosiddetto, il primo del governo Meloni, e il? Possiamo dire che tra i protagonisti, politici e mediatici, di questi due provvedimenti c’è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ma è un altro elemento a essere rappresentativo dello zeitgeist dellaitaliana: entrambi i decreti sono stati varati, se non sull’onda dell’, quantomenondostringente. Il naufragio lungo le coste calabresi, così come accadde per il maxidi, ha portato l’esecutivo a predisporre subito unsul tema. Lo riassumiamo in cinque flash: Inasprimento delle pene per gli scafisti. Rinnovo triennale e non biennale di ...