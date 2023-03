Elly la “rottamatrice” | perché il vero vincitore delle primarie Pd è Renzi e non la Schlein

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’hanno cacciato dalla porta, è rientrato dalla finestra: ilsmo, s’intende. Fregando chi s’era sfregato le mani alla notizia della sconfitta di Stefano Bonaccini nelleextra-tesserati, ritenendolo una sorta di quinta colonna dell’ex-premier. A sorpresa, invece,è rientrato trionfalmente sull’onda del successo die della sua pazza idea di dar il benservito a «cacicchi e capibastone». Già, che cos’è questo linguaggio se non la rimasticatura della vecchia «rottamazione» del fu segretario? Con la differenza che quest’ultimo ne fece un obiettivo chiaro, diretto, discriminante, mentrelo ha detto a grazia ricevuta, quando cioè non c’era più bisogno del sostegno e dei voti dei vari Franceschini, Zingaretti, Bersani, Bettini, Orlando e compagnia bella: i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitube8991 : RT @laura_ceruti: Elly Schlein rottamatrice? Alla fine tutti copiano Renzi ! - PillaPaladini : RT @laura_ceruti: Elly Schlein rottamatrice? Alla fine tutti copiano Renzi ! - afgianas : RT @laura_ceruti: Elly Schlein rottamatrice? Alla fine tutti copiano Renzi ! - laura_ceruti : Elly Schlein rottamatrice? Alla fine tutti copiano Renzi ! - Merlot_Prosecco : NON E' CHE RENZI SCHERZAVA.. ED INVECE LA VERA 'ROTTAMATRICE' DEL PD SIA LA ELLY ????? Schlein agita il Pd: 'Dec… -

Ma la rivoluzione didovrebbe arrivare dai territori. Specie da Bologna, nei circoli simbolo ... anche se lei, con una certa malizia, ha sottolineato più volte di "non essere una", ...Anche se lei, con una certa malizia, ha sottolineato più volte di 'non essere una', ... È per tutto questo, però, cheSchlein, appunto, punta intanto a ma ndare avanti la sua, di ...All'indomani delle primarie, del successo diSchlein e della virata a sinistra del Partito ... 'Non sono una', ha dichiarato a più riprese la nuova segretaria durante la campagna per ...

Elly la "rottamatrice": perché il vero vincitore delle primarie Pd è ... Secolo d'Italia

«Il Pd è finito. La vittoria della Schlein segna la nascita di un partito distinto e distante da quello che io e tanti altri esponenti dei Popolari e della Margherita avevamo contributo a fondare nel ...Così Elly Schlein ha sempre detto ... Anche se lei, con una certa malizia, ha sottolineato più volte di «non essere una rottamatrice», parole da incasellare sempre alla voce «accuse di renzismo» ...