Ellie Kemper | star di The Office | protagonista di una nuova serie per ABC

(Di lunedì 13 marzo 2023) L'attrice di Thee Unbreakable Kimmy Schmidt ha trovato il suo prossimo progetto televisivo., nota per i suoi ruoli in Thee Unbreakable Kimmy Schmidt, ha ottenuto un ordine per un pilot dalla ABC. Lasarà ladi unaintitolata provvisoriamente Drop Off, adattamento della commedia britannica Motherland. Secondo Variety, che per primo ha riportato la notizia, laera stata precedentemente programmata da Lionsgate per Hulu.sarà anche produttrice esecutiva della, frutto degli sforzi congiunti di Lionsgate e ABC Signature. Secondo la sinossi della, "Julia () è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rikcristil : RT @dituttounpop: Le notizie del giorno sulle #serietv Devil in the White City non si farà Elle Kemper su ABC per una comedy remake di una… - dituttounpop : Le notizie del giorno sulle #serietv Devil in the White City non si farà Elle Kemper su ABC per una comedy remake d… -

, nota per i suoi ruoli in The Office e Unbreakable Kimmy Schmidt , ha ottenuto un ordine per un pilot dalla ABC. Lasarà la protagonista di una nuova serie intitolata ...L'abbiamo adorata nel ruolo della perennemente ottimista e adorabile protagonista di Unbreakable Kimmy Schmidt e adessopotrebbe tornare in tv con un nuovo ruolo regolare. L'attrice ha firmato per recitare nel pilota di una nuova potenziale serie di ABC intitolata Drop - Off . Drop - Off: La trama e i ...... 2010, durata: 125 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy,, Wendi McLendon - Covey, Jon Hamm, Chris O'...

Ellie Kemper torna in tv nel pilota della comedy Drop-Off ordinato da ... ComingSoon.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'attrice di Unbreakable Kimmy Schmidt ha firmato per un ruolo da protagonista in una potenziale nuova serie: ecco i primi dettagli.