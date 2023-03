Eliminazioni nella prima puntata del serale di Amici 22 | meccanismi e regole

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sabato 18 marzo andrà in onda ladeldi22. Oggi nel daytime Maria De Filippi ha spiegato le basi del regolamento ed ha svelato che ci saranno almeno due. “Adesso vediamo tutti insieme come funziona questo. Partiamo con il primo cartello. Dopo l’assegnazione dei 15 banchi disponibili per illa produzione ha scelto di abbinare i professori a coppie tra loro. Questo tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse in questi mesi. In questo modo ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo. Ciascuno di loro si porterà i rispettivi allievi che ha seguito durante tutto l’anno. Ala giudicare la gara ci sarà una giuria esterna ...