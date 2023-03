Eliminato Grande Fratello Vip del 13 marzo: Andrea, Giaele, Daniele e Nikita, ecco i risultati dei sondaggi (Di lunedì 13 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovo Eliminato nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Nel prime time di oggi, lunedì 13 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa. Eliminato Grande Fratello Vip 7, sondaggi del 13 marzo: chi uscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 13 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovonella Casa delVip 7. Nel prime time di oggi, lunedì 132023, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa.Vip 7,del 13: chi uscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : CorSera - Milan, i quarti di Champions portano quasi 100 milioni nelle casse rossonere: In casa rossonera c'è grand… - blogtivvu : Eliminato Grande Fratello Vip del 13 marzo: Andrea, Giaele, Daniele e Nikita, ecco i risultati dei sondaggi… - sasino666 : @lolalalla @GrandeFratello …..ecco che paga lui per tutti per 2 parolacce…..a me sembra una grande CAZZATA , permet… - TuttoUeD : Pronti per questa serata? #gfvip #gfvip7 #gfvipparty #PRELEMI #donnalisi #incorvassivip #nikiters #iostoconOriana… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su #Daniele, #Oriana e… -