El Niño Anonimo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non molte superstar di nazionalità spagnola sono arrivate al top nel mondo del pro wrestling nonostante una grande passione per il wrestling. Ma una di quelle che l’ha fatta è il 25enne nativo di Madrid, Carlos Ruiz. Il suo attuale ring name è Axiom, e prima di questo A-Kid. Ha un background legato alle arti marziali miste (MMA) e uno stile sul ring che unisce una grande tecnica e una capacità importante di volare. Ha iniziato la sua carriera in una delle più importanti federazioni spagnole, la White Wolf Wrestling, per poi arrivare negli anni successivi al 2012 a lottare in tutta l’Europa. La sua grande occasione è arrivata nel 2019 quando ha iniziato a lottare per la WWE, nel brand britannico di NXT UK. Solo l’anno successivo ha preso parte al torneo che assegnava l’Heritage Cup Championship, come ben saprete la sua particolarità era che non era una cintura ma una coppa. Di ...