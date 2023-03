Eintracht, Reschke: ''Anche il nuovo decreto non è legittimo nel contenuto e nella giustificazione'' (Di lunedì 13 marzo 2023) Eintracht, Reschke: "Anche il nuovo divieto non è legittimo ed è inadatto, siamo pronti a rinunciare del tutto al contingente in trasferta" Philipp Reschke, membro del consiglio dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato delle dichiarazioni ad alcuni media tedeschi in merito al nuovo decreto che ha vietato la trasferta di Napoli a tutti i residenti nella città di Francoforte. Queste le sue parole: “Anche il nuovo decreto non è legittimo nel contenuto e nella giustificazione e del tutto inadatto poiché è noto che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del Reno-Meno e non da Francoforte. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 marzo 2023): "ildivieto non èed è inadatto, siamo pronti a rinunciare del tutto al contingente in trasferta" Philipp, membro del consiglio dell'Francoforte, ha rilasciato delle dichiarazioni ad alcuni media tedeschi in merito alche ha vietato la trasferta di Napoli a tutti i residenticittà di Francoforte. Queste le sue parole: “ilnon ènele del tutto inadatto poiché è noto che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del Reno-Meno e non da Francoforte. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Eintracht, Reschke: 'Nuovo divieto assurdo, pronti a rinunciare del tutto al contigente in trasferta' - CalcioNapoli24 : - susydigennaro : RT @napolimagazine: EINTRACHT - Reschke: 'Anche il nuovo divieto non è legittimo ed è inadatto, siamo pronti a rinunciare del tutto al cont… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT - Reschke: 'Anche il nuovo divieto non è legittimo ed è inadatto, siamo pronti a rinunciare del tutto al cont… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT - Reschke: 'Anche il nuovo divieto non è legittimo ed è inadatto, siamo pronti a rinunciare del tutto al cont… -