Eintracht, Glasner ironico sul divieto dei tifosi a Napoli

L'allenatore dell'Eintracht di Francoforte, Oliver Glasner, ha parlato dopo il match giocato dai suoi e ha parlato anche del divieto della trasferta a Napoli per i suoi tifosi. «Speriamo a questo punto che ci facciano entrare allo stadio almeno a noi». Questa l'ironia del tecnico dei tedeschi che spera in un cambio di decisione.

