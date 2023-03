(Di lunedì 13 marzo 2023) La questione dellavietata aidell’a Napoli, per la sfida agli azzurri negli Ottavi di finale di ritorno di Champions League, sta creando non pochi disagi alle Istituzioni governative, oltre che alzando la tensione tra le due società. A tal proposito, arriva un’importante notizia che coinvolge i vertici del club tedesco. Ildell’, Peter Fischer, ha infatti deciso di disertare ladi Napoli in segno dicontro ilimposto ai cittadini di. FOTO: SSC NAPOLI IlFischer diserta ladi Napoli A confermarlo dalla Germania il giornalista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - Spazio_Napoli : Eintracht Francoforte, il presidente è stizzito: protesta per il divieto di trasferta ai tifosi… - sportli26181512 : #Media #Notizie Amazon, scelto l’ottavo di ritorno di Champions per Prime Video: Dove vedere Napoli Eintracht tv st… -

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l', ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con una fase di attivazione. ...Mercoledì alle 21:00 il Napoli scenderà in campo contro l'nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il programma delle conferenze stampa di domani, giornata di vigilia: - Ore 18:00 Conferenza Stampa...Il Napoli questa mattina si è allenato in vista dell'impegno di dopodomani contro l', al Maradona, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (calcio d'inizio alle 21, all'andata 2 - 0 per la squadra di Luciano Spalletti). La squadra ha ...

Napoli-Eintracht Francoforte: protesta del presidente dei tedeschi, non partirà per la trasferta | ESCLUSIVA CalcioNapoli24

Mercoledì 15 marzo alle ore 21:00 si terrà la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.Novità dell'ultima ora per il match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Eintracht Francoforte. La decisione presa è clamorosa ed è destinata a creare polemiche.