Egonu | per un milione di euro l’Italia non è più un Paese razzista

Roma, 13 mar – Paola Egonu torna in Italia, il quale evidentemente non è più un Paese razzista come la stessa pallavolista l'aveva definito più volte in passato. O comunque ci si può pure passare sopra, visto l'ormai praticamente certo trasferimento al Vero Volley Milano per il modico stipendio di un milione di euro all'anno. Egonu, ora l'Italia ha smesso di essere razzista? Manca solo la firma, ma sembra davvero tutto definito. La domanda provocatoria sullo stivale divenuto – immaginiamo – un luogo di pace per la pallavolista in questione si incrocia con le prevedibili obiezioni. "È lavoro", si dirà a ragion veduta, dunque cosa ci dovrebbe entrare il razzismo del Paese, denunciato ad ogni pié sospinto ai primi sguardi e nei confronti ...

