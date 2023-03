Effetto Silicon Valley Bank, cosa può succedere ai tassi dopo il crac (Di lunedì 13 marzo 2023) Banche centrali chiamate alla prova della stabilità finanziaria nelle riunioni dei prossimi giorni. Sul clima di attesa per il meeting di politica monetaria della Bce in programma giovedì soffia il ciclone Silicon Valley Bank. Con il crollo della Silicon Valley Bank le aspettative dei trader su un rialzo da 50 punti base da parte della Banca centrale europea questo giovedì sono scese sotto il 50%, anche se il rialzo era praticamente dato per assodato fino alla scorsa settimana. Secondo Bloomberg ora gli investitori cominciano a ipotizzare che la Bce potrebbe adottare un rialzo più contenuto. La Banca centrale europea ha già alzato i tassi di 300 punti base da luglio e un rialzo da 25 punti base sarebbe la più ridotta del ciclo attuale. Bloomberg rileva che gli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Banche centrali chiamate alla prova della stabilità finanziaria nelle riunioni dei prossimi giorni. Sul clima di attesa per il meeting di politica monetaria della Bce in programma giovedì soffia il ciclone. Con il crollo dellale aspettative dei trader su un rialzo da 50 punti base da parte della Banca centrale europea questo giovedì sono scese sotto il 50%, anche se il rialzo era praticamente dato per assodato fino alla scorsa settimana. Secondo Bloomberg ora gli investitori cominciano a ipotizzare che la Bce potrebbe adottare un rialzo più contenuto. La Banca centrale europea ha già alzato idi 300 punti base da luglio e un rialzo da 25 punti base sarebbe la più ridotta del ciclo attuale. Bloomberg rileva che gli ...

