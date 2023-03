Edoardo Tavassi fidanzato da 12 anni? Spunta un clamoroso retroscena sul concorrente del GF Vip

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 13 marzo 2023) In queste ore, undel GF Vip è finito nel mirino dell’opinione pubblica. La persona in questione è, il quale potrebbe essereal di fuori del programma. Questa non è la prima volta che trapela un’indiscrezione simile sul suo conto. Ad ogni modo, stavolta sono stati aggiunti dei dettagli piuttosto interessanti L'articolo proviene da KontroKultura.