Edoardo Donnamaria furioso col GF Vip? Cosa è successo dopo la squalifica (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip la scorsa settimana ha deciso di squalificare Edoardo Donnamaria. L’ex Vippone sarebbe furioso con il programma. Lo ha svelato Amedeo Venza dopo la rassicurazione sul suo stato di salute da parte del padre di Edoardo (è finito in ospedale, ndr), l’ex Vippone sarebbe furioso col programma che, nonostante la squalifica, ha permesso a Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci di sedere in studio, mentre a lui non è stato concesso di andare nello studio da Alfonso Signorini. A svelare questa indiscrezione è stato pochi minuti fa l’esperto di gossip, Amedeo Venza. Nelle sue stories di Instagram si legge: “Pare che Edoardo Donnamaria sia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Grande Fratellola scorsa settimana ha deciso dire. L’expone sarebbecon il programma. Lo ha svelato Amedeo Venzala rassicurazione sul suo stato di salute da parte del padre di(è finito in ospedale, ndr), l’expone sarebbecol programma che, nonostante la, ha permesso a Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci di sedere in studio, mentre a lui non è stato concesso di andare nello studio da Alfonso Signorini. A svelare questa indiscrezione è stato pochi minuti fa l’esperto di gossip, Amedeo Venza. Nelle sue stories di Instagram si legge: “Pare chesia ...

