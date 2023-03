Edoardo Donnamaria furioso col GF Vip? C'entra una scelta di Pier Silvio (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo i recenti accadimenti nella casa del GF Vip, Mediaset ha deciso di ridimensionare drasticamente il format, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dell'organizzazione dello studio. A tal riguardo, sembrerebbe che Edoardo Donnamaria non abbia preso di buon grado una scelta fatta dall'amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo, infatti, ha deciso che, d'ora in avanti, le persone squalificate dal programma non potranno più presenziare in studio. Tale regola era valida negli anni scorsi, ma da quest'anno sembrava essere stata superata. Ebbene, Edoardo sembrerebbe non essere molto felice di ciò. Ecco perché Edoardo Donnamaria sarebbe furioso con il GF Vip La squalifica ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo i recenti accadimenti nella casa del GF, Mediaset ha deciso di ridimensionare drasticamente il format, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dell'organizzazione dello studio. A tal riguardo, sembrerebbe chenon abbia preso di buon grado unafatta dall'amministratore delegato della rete,Berlusconi. Quest'ultimo, infatti, ha deciso che, d'ora in avanti, le persone squalificate dal programma non potranno più presenziare in studio. Tale regola era valida negli anni scorsi, ma da quest'anno sembrava essere stata superata. Ebbene,sembrerebbe non essere molto felice di ciò. Ecco perchésarebbecon il GFLa squalifica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - maariarosariaaa : RT @dicoleparolacce: @ Berlusconi ha squalificato Edoardo perché non è bravo quanto Donnamaria nel fare i panini. #edoinstudio #donnalisi - amati_89 : RT @dicoleparolacce: @ Berlusconi ha squalificato Edoardo perché non è bravo quanto Donnamaria nel fare i panini. #edoinstudio #donnalisi -