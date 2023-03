Edilizia in crisi, manca la manodopera. Un studio denuncia: “In Italia 750 mila addetti in fuga” (Di lunedì 13 marzo 2023) Dunque, nell’Edilizia scarseggia il personale: negli ultimi 30 anni il settore è passato dalla mancanza di lavoro alla mancanza di manodopera. A fare il punto della situazione è una ricerca realizzata dall’International Center for Social Research (ICSR) per conto di Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it), leader dal 1970 nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, che tra i committenti, pubblici e privati, annovera importanti fondi immobiliari per i quali ha realizzato “strip out” e ristrutturazioni globali di particolare importanza, come quella del Centro Direzionale AGIP di Roma. Il Ceo di Silvi: “mancanza di lavoratori, prezzi alle stelle dei materiali, catene di approvvigionamento strozzate e risorse energetiche scarse e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) Dunque, nell’scarseggia il personale: negli ultimi 30 anni il settore è passato dallanza di lavoro allanza di. A fare il punto della situazione è una ricerca realizzata dall’International Center for Social Research (ICSR) per conto di Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it), leader dal 1970 nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, che tra i committenti, pubblici e privati, annovera importanti fondi immobiliari per i quali ha realizzato “strip out” e ristrutturazioni globali di particolare importanza, come quella del Centro Direzionale AGIP di Roma. Il Ceo di Silvi: “nza di lavoratori, prezzi alle stelle dei materiali, catene di approvvigionamento strozzate e risorse energetiche scarse e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Il_Vitruviano : @JOYCEDlVlSlON @donnadimezzo @patricelumumb19 Questo è un esempio. - brulmofit : @luiswithyou @TeeioIoete credo il terremoto previsto a breve per i normali assestamenti dopo non si sa che farà ci… - APatrignan : @CarloCalenda Carlè ma xhè non dici che quella misura ha risollevato l'Italia dalla Pandemia? Xhè non dici che gli… - ediliziaitalia : L'Italia sta attualmente affrontando una crisi economica che riguarda sia le imprese che i condomini. La sospension… - filopugliano : @NinjaSwitchCat @alessio_1973 L'edilizia è in crisi... -