Edge: ” Sono pronto per la nuova fase del mio ritorno” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ritorno di Edge nel 2020 è sicuramente uno dei momenti più importanti della storia della Royal Rumble, e ha lasciato i fan di stucco. La Rated R superstar è tornata dopo 9 anni di assenza dal ring, riuscendo a sconfiggere un problema al collo che lo aveva costretto a ritirarsi nel 2011. Da allora Edge si è impegnato costantemente per far sì che questo nuovo stint possa essere all’altezza di quelli precedenti, e durante un’intervista con Corey Graves al “After The Bell Podcast” ha svelato di essere pronto per entrare in una nuova fase del suo ritorno, una fase che non coinvolgerà il Judgment Day, stable di sua creazione con la quale è in faida da quasi un anno. ” E’ il momento di lasciare la storia con il Judgment Day alle spalle” ” Se ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildinel 2020 è sicuramente uno dei momenti più importanti della storia della Royal Rumble, e ha lasciato i fan di stucco. La Rated R superstar è tornata dopo 9 anni di assenza dal ring, riuscendo a sconfiggere un problema al collo che lo aveva costretto a ritirarsi nel 2011. Da allorasi è impegnato costantemente per far sì che questo nuovo stint possa essere all’altezza di quelli precedenti, e durante un’intervista con Corey Graves al “After The Bell Podcast” ha svelato di essereper entrare in unadel suo, unache non coinvolgerà il Judgment Day, stable di sua creazione con la quale è in faida da quasi un anno. ” E’ il momento di lasciare la storia con il Judgment Day alle spalle” ” Se ...

