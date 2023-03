“Eccola con il suo nuovo fidanzato”. La vip italiana vola in vacanza con lui: beccata in spiaggia (Di lunedì 13 marzo 2023) Splendida e inaspettata notizia per la vip italiana, che ha archiviato definitivamente la sua lunga storia d’amore con l’ex partner, durata addirittura 9 anni. Adesso ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita privata e ha tra l’altro scelto un luogo bellissimo per godersi questa nuova relazione. Lei è Valentina Ferragni, volata in vacanza col nuovo fidanzato. Potete infatti notare il suo look estivo, infatti si trovano in un posto da sogno all’estero dove ha vissuto un’esperienza straordinaria. Ad avere in anteprima la notizia e anche le foto che inchiodano Valentina Ferragni e il suo nuovo fidanzato è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip. Quest’ultima, però, non aveva rivelato il nome del partner della sorella di Chiara ma ci ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Splendida e inaspettata notizia per la vip, che ha archiviato definitivamente la sua lunga storia d’amore con l’ex partner, durata addirittura 9 anni. Adesso ha deciso di scrivere uncapitolo della sua vita privata e ha tra l’altro scelto un luogo bellissimo per godersi questa nuova relazione. Lei è Valentina Ferragni,ta incol. Potete infatti notare il suo look estivo, infatti si trovano in un posto da sogno all’estero dove ha vissuto un’esperienza straordinaria. Ad avere in anteprima la notizia e anche le foto che inchiodano Valentina Ferragni e il suoè stata la pagina Instagram The Pipol Gossip. Quest’ultima, però, non aveva rivelato il nome del partner della sorella di Chiara ma ci ha ...

