Ecco il podcast di Papa Francesco. 'Regalatemi la pace'

Oggi il decennale. Bergoglio si racconta in 'Popecast': 'Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi che non ...Nel "popecast", il primorealizzato dal pontefice con i media vaticani,in cui Bergoglio si racconta a 10 anni dalla sua elezione, Francesco cita 3 parole "Fratellanza, pianto, sor - riso" che ......Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il... Per gli aggiornamenti dei dati delle Borsela sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...

Ecco “Popcast”, il primo podcast di Papa Francesco: “Ci vuole la pace” In Terris

«Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura». Papa Francesco non ha dubbi, quindi, su cosa chiedere al mondo come regalo per questo suo ...CITTÀ DEL VATICANO - "Regalatami la pace. Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi -sia russi che ucraini- che non tornano. E' dura". Non ha dubbi Papa Francesco su cosa chiedere come regalo per il suo ...