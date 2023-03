“È successo dopo che è uscito”. GF Vip 7, Nicole Murgia parla di Donnamaria (e Antonella) (Di lunedì 13 marzo 2023) GF Vip 7, Nicole Murgia torna a parlare di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo le feroci critiche che l’hanno travolta quando era nella casa. Un trascorso che specie con Antonella non è stato di rose fiori come ha rivelato nel corso di un’intervista a Turchesando in cui, tra l’altro, ha confessato di non essere riuscita ancora a mettersi in contatto con Edoardo Donnamaria: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente”. “Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) GF Vip 7,torna are di EdoardoFiordelisile feroci critiche che l’hanno travolta quando era nella casa. Un trascorso che specie connon è stato di rose fiori come ha rivelato nel corso di un’intervista a Turchesando in cui, tra l’altro, ha confessato di non essere riuscita ancora a mettersi in contatto con Edoardo: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente”. “Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole chesi arrabbi?”. ...

