È morto Marco Zavattini, storico sceneggiatore e autore di Porta a Porta (Di lunedì 13 marzo 2023) A dare la notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 13 marzo 2023 a Roma all’età di 88 anni, è stato Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise: “È venuto a mancare il mio amico di una vita Marco Zavattini. Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano“. “Una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica In. Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano“, scrive Liofredi in una nota ricordando l’autore. Poi ha proseguito: “Marco è stato una persona che ha contribuito alla nascita e alla scrittura di tante trasmissioni della tv italiana. Da Domenica In fino a Porta a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) A dare la notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 13 marzo 2023 a Roma all’età di 88 anni, è stato Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise: “È venuto a mancare il mio amico di una vita. Un grandetelevisivo e un maestro dello spettacolo italiano“. “Una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica In. Con la scomparsa dise ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano“, scrive Liofredi in una nota ricordando l’. Poi ha proseguito: “è stato una persona che ha contribuito alla nascita e alla scrittura di tante trasmissioni della tv italiana. Da Domenica In fino aa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morto Marco Zavattini, autore di 'Porta a porta' e 'Domenica in' [a cura della redazione Spettacoli] - Italia_Notizie : È morto Marco Zavattini, figlio del regista Cesare e autore televisivo - famigliasimpson : @ilvit02 @Ma_rcell0 @carlo234556 @napoliforever89 @Boomerissima2 @DursoAVita1 @CIAfra73 @enrick81 @misterf_tweets… - IagoAndrade14 : @MicheleLeRoi @Marco____96 @giuliana_marco @antonio_gaito Gia uno con la foto di un morto per doping dice tutto Com… - butterflytongue : RT @Corriere: È morto Marco Zavattini, figlio del regista Cesare e autore di Vespa e Domenica In -