È morto Marco Zavattini | figlio del regista Cesare e autore tv di “Domenica in” e “Porta a Porta”

È morto a Roma, all'età di 88 anni, lo sceneggiatore e autore tv Marco Zavattini. Lo annuncia Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise: «È venuto a mancare il mio amico di una vita, Marco Zavattini. Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano, una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica In. Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano». «figlio del celebre regista Cesare Zavattini», prosegue Liofredi, «Marco è stato una persona che ha contribuito alla nascita e alla

